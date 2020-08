Notizie Milan – Gazzetta: Vlahovic adesso è incedibile

MILANO – Dusan Vlahovic adesso è incedibile. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. La Fiorentina quindi ha cambiato la sua strategia di mercato sull’attaccante serbo, obiettivo di mercato anche del Milan, per la prossima stagione. Alla base dell’inversione di rotta c’è la volontà di mister Iachini di avere cinque attaccanti in rosa per il campionato 2020/21. Attualmente il reparto offensivo dei viola è composta dallo stesso Vlahovic, Kouame, Ribery, Chiesa e Cutrone. Soltanto l’innesto di una nuova punta potrà aprire nuovi scenari di mercato. Per il momento però la punta serbe non partirà neanche in prestito. Il Milan resta comunque alla finestra.