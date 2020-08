Notizie Milan – Gazzetta: Tonali, conference call con Cellino e poi l’ufficialità

MILANO – Mancano davvero gli ultimi dettagli e poi Sandro Tonali sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. La Rosea, aggiunge come in mattinata sia prevista una nuova conference call con Massimo Cellino, presidente del Brescia, per limare gli ultimi dettagli. Poi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Un vero e proprio colpo di mercato per i rossoneri, che si apprestano ad aggiungere un tassello davvero importante alla loro mediana. Tonali dovrebbe un contratto da 2,2 milioni di euro a stagione, che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni.