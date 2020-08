Notizie Milan – Gazzetta: “Ibra, c’è Tonali per te”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali sono i protagonisti dell’apertura della Gazzetta dello Sport odierna per quanto riguarda il Milan. Questo il titolo scelto dalla Rosea: “Ibra, c’è Tonali per te”. Come al solito è il calciomercato a tenere banco, con gli ultimi aggiornamenti legati al rinnovo dell’attaccante svedese con la compagine rossonera, ormai imminente. E il futuro del centrocampista del Brescia, che avrebbe dato dato il suo assenso al trasferimento in rossonero.