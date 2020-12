Notizie Milan – Gazidis: “Siamo il quinto club più seguito al mondo”

MILANO – Ivan Gazidis è intervenuto al Web Summit 2020 e ha parlato del brand Milan, ecco che cosa ha detto il dirigente rossonero:

“La questione del brand è fondamentale, il Milan è il quinto club più seguito al mondo, un marchio che praticamente è riconosciuto ovunque. In realtà la dimensione del nostro business è molto inferiore ai primi quattro in questo momento, questa però non è una nota negativa, anzi. Per noi questa è una grande opportunità in termini di crescita potenziale. Vale la stessa cosa anche per il calcio italiano, nei prossimi anni entreranno private equity ed altre importanti realtà globali ed avranno l’intenzione di sfruttare proprio questa opportunità. Un esempio? Numerosi studi dimostrano che oltre il 90% degli utenti di Facebook utilizzano il cellulare come un secondo schermo, mentre guardano un evento in TV. Questo accade soprattutto con i più giovani. Vogliamo raggiungere e coinvolgere quel tipo di audience, grazie a nuove piattaforme, che fino a 5 o 10 anni fa non esistevano. Questa è una cosa fondamentale in termini di crescita del brand, rappresenta un’opportunità per il calcio italiano, grazie all’enorme potenziale che il mondo del pallone offre in termini di contenuti”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA