Notizie Milan – Friburgo interessato all’acquisto di Rade Krunic

MILANO – Nuovi movimenti in uscita per il Milan! Oltre a Lucas Paquetà e Diego Laxalt, nelle ultime ore anche un altro giocatore rossonero è entrato nella lista dei possibili partenti. Si tratta di Rade Krunic, centrocampista classe 1993; nel caso in cui arrivassero nuovi innesti in mediana, infatti, il bosniaco rischierebbe di non trovare spazio nelle gerarchie di Pioli.

Inoltre, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Friburgo sarebbe interessato all’acquisto del giocatore. La società tedesca, infatti, sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta da circa 8 milioni di euro per l’ex calciatore dell’Empoli, che lascerebbe Milano dopo una sola stagione in rossonero. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni: tutto è legato anche ai possibili acquisti della dirigenza milanista.