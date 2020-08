Notizie Milan, Fiorentina interessata ad un ex rossonero

Notizie Milan – Fiorentina su un ex rossonero

MILANO – Il mercato della Serie A comincia ad entrare sempre più nel vivo! Nuovi nomi cominciano a circolare e a venire accostati ai club italiani, molto attivi negli ultimi giorni: alcuni si starebbero muovendo anche per far tornare nel nostro campionato dei giocatori che hanno lasciato il segno.

Questo è anche il caso della Fiorentina di Rocco Commisso: infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società viola starebbe trattando un ex giocatore rossonero, che in un anno e mezzo ha siglato 26 gol in Serie A. Si tratta del polacco Krzysztof Piątek, ora in forza ai tedeschi dell'Hertha Berlino, che lo hanno acquistato dal Milan a gennaio del 2020. La trattativa sembra sia avviata: le richieste dalla Germania si aggirano intorno ai 30 milioni, mentre il direttore viola Pradè non vorrebbe superare i 25. I contatti, comunque, proseguono e la Fiorentina potrebbe piazzare un ottimo colpo di mercato, facendo tornare in Italia un ex rossonero.