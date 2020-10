Notizie Milan – Ecco i nomi più caldi per la difesa, in vista di gennaio

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, in vista della prossima sessione invernale di mercato. Gennaio infatti si avvicina e i rossoneri sono sempre dell’idea di dover rinforzare il reparto arretrato. La dirigenza è sempre alla ricerca del profilo migliore da regalare a Stefano Pioli. I nomi più caldi in questo momento sono quelli di Lovato dell’Hellas Verona e di Kabak dello Schalke 04. I due sarebbero in cima alla lista di Maldini e Massara.