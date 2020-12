Notizie Milan – Donnarumma e Kessie, rinnovi sempre più vicini

MILANO – Il Corriere della Sera ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Franck Kessie e Gigio Donnarumma. I due calciatori del Milan infatti sembrano essere vicini al nuovo accordo con il club rossonero, che starebbe lavorando per blindare i due calciatori. A giorni si dovrebbe entrare nel vivo delle trattative con i procuratori, il Diavolo però forte della volontà di entrambi, che espresso l’intenzione di rimanere a Milanello. Discorso diverso per Calhanoglu, servirà più tempo per trovare l’eventuale accordo con il numero dieci del Milan. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA