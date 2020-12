Notizie Milan – Di Marzio: “Pioli bravo a gestire Ibra, sul mercato…”

MILANO – Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Gianni Di Marzio, che ha espresso il suo punto di vista sul Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan? Grande merito va dato a Pioli, i rossoneri si sono allenati a vincere. Il tecnico è stato intelligente a gestire un campione come Ibra, trascinatore e condottiero. Ha trascinato lo spogliatoio in tutti i sensi. Ci sono stati dei miglioramenti anche sul piano del gioco, anche senza Ibra. Mercato? Non sarebbe prendere un’alternativa proprio allo svedese. Anche se stanno cercando un difensore centrale, Duarte va in difficoltà, come tutti i brasiliani nella fase di non possesso, ma è tecnicamente valido. Poi ci sono dei giocatori che sono cresciuti più del normale, anche merito del fatto che giocano senza pubblico. Sono curioso di vedere se il Milan riuscirà a tenere questo ritmo“.

