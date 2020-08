Notizie Milan – Deulofeu continua a proporsi, ma Brahim Diaz…

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Gerard Deulofeu vuole tornare al Milan. non un mistero, dato che tante volte abbiamo raccontato di questa ipotesi di mercato. Lo spagnolo ha intenzione di lasciare il Watford, retrocesso in Championship, la Serie B d’Oltremanica, e sogna di poter tornare ad essere un calciatore rossonero. L’operazione però non è semplice, Maldini e Massara hanno vagliato questa opportunità e analizzato anche i costi dell’eventuale trasferimento , poi però si è virato su Brahim Diaz del Real Madrid. L’arrivo dell’ex Manchester City dovrebbe chiudere le porte a Deulofeu, dato che entrambi i calciatori occupano la stessa posizione in campo. A questo va aggiunto anche il “caso” Paquetà. Il Milan vorrebbe cedere il brasiliano, ma non sono arrivate offerte per l’ex Flamengo. A Deulofeu non resta che sperare nella partenza del numero trentanove rossonero, per poter tornare a Milanello. Ipotesi, ad oggi, al quanto improbabile.