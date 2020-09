Notizie Milan – Deulofeu, c’è l’offerta del Napoli per lo spagnolo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Gerard Deulofeu lascerà il Watford. Lo spagnolo nelle scorse settimane si è proposto al Milan, desideroso di voler tornare ad indossare la maglia rossonera. Spazi chiusa per ora, perché il Diavolo prima deve cedere, ma un altro club di Serie A sembra aver messo gli occhi sull’esterno. il Napoli di Rino Gattuso, come confermato anche dal ds degli Hornets, che ha rivelato l’interesse di diversi club spagnoli, inglesi e italiani sul calciatore. La squadra di De Laurentis secondo quanto riporta Sky Sport ha presentato una prima offerta per il giocatore. Prestito con diritto di riscatto, formula scelta dal direttore sportivo Giuntoli, grande estimatore del ragazzo.