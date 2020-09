Notizie Milan, definito l’acquisto di Brahim Diaz: i dettagli

Notizie Milan – Definito l’affare con il Real Madrid per Diaz

Dopo giorni di trattative, si è finalmente sbloccata la trattativa tra Milan e Real Madrid per l’acquisto dell’esterno spagnolo Brahim Diaz. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane talento dei ‘blancos’ vestirà la maglia rossonera con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Real Madrid. In queste ore si sta procedendo allo scambio di documenti, per quello che sarà il nuovo acquisto rossonero. Nei prossimi giorni lo spagnolo si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di cominciare la sua nuova avventura a San Siro.