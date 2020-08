Notizie Milan, dall’Inghilterra: rossoneri forti su King del Bornemouth

Notizie Milan – Per l’attacco spunta King del Bornemouth

Dopo aver concluso il rinnovo con Ibrahimovic, il Milan lavora ancora per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli in vista dei numerosi impegni che accompagneranno i rossoneri nella prossima stagione. A lanciare l’indiscrezione, questa volta, ci ha pensato il Daily Mail che, nell’edizione odierna, parla di un forte interesse del club di Scaroni per l’attaccante del Bornemouth Joshua King. Calciatore dotato di passo e grande qualità, il 28enne norvegese sarebbe sul piede di partenza data la retrocessione del proprio club. Le richieste per il giocatore, spiega il giornale inglese, non mancano: Roma, Lazio, PSG, Newcastle, Everton e Brighton, insieme ai rossoneri, sono i club in fila per ottenere le prestazioni del classe ’92. Nei prossimi giorni, una volta ufficializzato il rinnovo di Ibrahimovic e definito la questione Rebic, si capirà se i rossoneri vorranno affondare il colpo. La valutazione che il Bornemouth fa del calciatore è di circa 28 milioni di euro.