News Milan – Occhio alle sorprese di mercato: Maldini pensa all’affare!

News Milan, Paolo Maldini prepara alcune sorprese di mercato

MILAN NEWS – Mancano tre settimane all'apertura ufficiale della stagione rossonera. Lo staff dirigenziale sta lavorando per regalare a Pioli una squadra quasi al completo per il giorno dell'esordio, ma, in barba alle solite voci di mercato che circolano sui colpi vicini al Milan, potrebbero esserci anche delle sorprese. Paolo Maldini, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, ha parlato di un mercato del club meneghino basato sulle occasioni. Una ghiotta opportunità potrebbe materializzarsi in Premier. Secondo il Daily Mail infatti, il Diavolo si sarebbe inserito nella corsa a Marko Grujic del Liverpool, nell'ultima stagione in prestito all'Hertha Berlino. La società di via Aldo Rossi sarebbe ingolosita sia dal prezzo non eccessivo (14,5 milioni) sia dall'età ancora giovane (24 anni). Il calciatore serbo è stato già in passato accostato a numerosi club di Serie A, non c'è da stupirsi dato che abbina una grande prestanza atletica che lo porta a recuperare un'infinità di palloni, ma anche una tecnica di base elevata che gli permette di far ripartire l'azione d'attacco in maniera precisa. Il profilo di Grujic piace tanto al direttore tecnico rossonero, ma per chiudere l'affare bisogna fare in fretta perché ci sono altre squadre su di lui. Sembrerebbe che il Benevento abbia già formulato un'offerta ai Reds. Il calciatore starebbe aspettando una mossa concreta da parte del Milan, destinazione che gradirebbe maggiormente rispetto a quella campana. Il Liverpool sarebbe disposto anche a concedere un prestito con diritto di riscatto, Maldini è pronto a cogliere l'occasione di mercato che aspettava. Ma non è ancora tutto: Grujic infatti non sarebbe l'unico obiettivo a sorpresa dei rossoneri, anzi. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando anche altri colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa!