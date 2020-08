Notizie Milan, dalla Spagna: no del Barcellona per Emerson

Notizie Milan – Il Barcellona dice no all’offerta per Emerson

Dopo la chiusura dell’affare Tonali ed il rinnovo di Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di un valido terzino destro. Secondo quanto riportato da Marca, date le difficoltà attuali per arrivare al terzino del Tottenham Serge Aurier, i rossoneri si sarebbero fatti nuovamente avanti per il difensore del Barcellona Emerson, attualmente in prestito al Real Betis. La risposta blaugrana, però, sarebbe stata negativa, non volendo privarsi di un elemento ritenuto importante per il futuro. Oltre i rossoneri, anche l’Everton di Carlo Ancelotti si era fatto avanti negli ultimi giorni, ricevendo anch’esso un netto rifiuto. La sensazione è che, salvo sorprese, il Milan dovrà cercare altri profili per rinforzare la fascia destra. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra grossa novità per il mercato rossonero. E’ finita, ora l’addio sembra sicuro: spunta un’ipotesi clamorosa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA