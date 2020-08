Notizie Milan, dalla Spagna: assalto a Brahim Diaz

Notizie Milan – Contatti per Brahim Diaz del Real Madrid

Dalla questione rinnovi al mercato in entrata, continua il duro lavoro di Paolo Maldini per rinforzare il Milan in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, i rossoneri sarebbero fortemente interessati al talento del Real Madrid Brahim Diaz, arrivato nella passata stagione dal Manchester City per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Tuttavia, il Milan sarebbe solo uno dei tanti club interessati al giocatore, che il Real Madrid ritiene però cedibile solamente con la formula del prestito secco. Dopo l’affare Theo Hernandez, quindi, si prospetta un altro colpo sull’asse Milano-Madrid.