News Milan, chi arriva se Ibra va via? Ci sono 11 ipotesi: ecco i nomi

News Milan, in attacco senza Ibra? Ecco 11 nomi per sostituirlo

MILAN NEWS – Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è senz’altro la questione più spinosa con cui è alle prese la dirigenza del Milan. Dalla trattativa con Raiola dipende tantissimo del futuro dei rossoneri, che in caso di addio dovrebbero provvedere a sostituirlo rapidamente. A questo proposito, Paolo Maldini ha spiegato: “Stiamo lavorando duramente per raggiungere un accordo. I contatti con il suo entourage sono costanti e il nostro desiderio è di chiudere in modo positivo questa trattativa il prima possibile. Ibra sa di essere la nostra priorità. Piano B? Sì, c’è. Ma chi fa questo lavoro deve avere anche un piano C e un piano D“. E in cosa potrebbero consistere questi piani alternativi? Analizzando voci di mercato e varie ipotesi, abbiamo stilato una lista di 11 nomi che potrebbero sostituire Ibrahimovic: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA