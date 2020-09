Notizie Milan – Dal Portogallo, non solo Florentino Luis per i rossoneri

MILANO – Il quotidiano portoghese O Jogo, riporta come il Milan abbia messo gli occhi anche sul difensore Nuno Medes. Diciottenne, prodotto del vivaio dello Sporting Lisbona, può giocare sia come terzino sinistro che da centrale, nella difesa a quattro. In questa stagione, tra la Liga Nos (la Serie A portoghese) e il campionato Under 23, h collezionato 26 presenze, arricchite da un goal e 3 assist. Non c’è solo Florentino Luis in Portogallo per i rossoneri. Più in generale il Diavolo sembra essere molto attento ai giovani lusitani che si sono messi in luce nell’ultimo campionato. Arrivare a mettere le mani sui due calciatori non sarà semplice. Sporting e Benfica non li lasceranno partire senza mettere mano al portafoglio. Ma attenzione perché le novità di mercato in casa rossonera non sono finite qui. Carlo Pellegatti svela tutto: “Altri tre colpi per sognare!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA