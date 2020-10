Notizie Milan – Da quanto manca una vittoria rossonera nel derby?

MILANO – Tuttosport parlando del prossimo Derby di Milano ha voluto aggiornare le statistiche dei rossoneri. Il quotidiano sportivo ha voluto ricordare come il Diavolo non vinca la stracittadina da più di quattro anni. L’obiettivo è ovviamente vincere contro l’Inter, anche perché il Milan è a bottino pieno in campionato. L’ultima affermazione contro i nerazzurri risale infatti, in trasferta, a ben dieci anni fa. Al 7 novembre 2010, 0-1 con rigore di Ibrahimovic. L’ultima affermazione casalinga invece è datata 31 gennaio 2016.