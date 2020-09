Notizie Milan – Contro il Rio Ave di nuovo spazio a Colombo

MILANO – Si avvicina Rio Ave-Milan, giovedì sera in Portogallo andrà in scena il nuovo e ultimo preliminare di Europa League. Il playoff darà poi l’accesso alla fase a gironi della competizioni europea. Stefano Pioli farà a meno, ancora una volta di Zlatan Ibrahimovic, fermato dalla positività al Coronavirus, così come non ci sarà Ante Rebic, squalificato e infortunato, dopo la brutta caduta contro il Crotone.

Spazio quindi a Lorenzo Colombo in attacco. Sulle spalle del giovane rossonero peserà l’attacco rossonero, come contro il Bodo/Glimt. Rafael Leao, guarito dopo il periodo di quarantena dal Covid-19, non è ancora al meglio della condizione fisica. Il portoghese però potrebbe trovare spazio a partita in corso.