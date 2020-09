Notizie Milan – Continuano i contatti per Bakayoko e Jovic

MILANO – Il Milan prosegue nelle sue trattative incredibili! Dopo aver portato in rossonero i giovani gioielli Sandro Tonali e Brahim Diaz, la società continua a seguire alcuni obiettivi importanti: l’obiettivo è quello di rinforzare sempre di più la squadra e riportarla sul tetto d’Italia e d’Europa.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nelle ultime ore la dirigenza del club sta portando avanti i contatti per Tiémoué Bakayoko e Luka Jovic. Da tempo ormai si sta trattando con il Chelsea per il ritorno in Italia del centrocampista francese e si potrà raggiungere l’accordo su una cifra intorno ai 30 milioni. Per il giovane attaccante serbo, invece, il Milan avrebbe offerto al Real Madrid un prestito secco, dato soprattutto l’eccessivo costo del suo cartellino. I rossoneri continuano quindi la loro caccia nel calciomercato estivo. Ma attenzione perché, in queste ultime ore, sono arrivate anche altre grosse notizie di mercato in casa rossonera. Gianluca Di Marzio gela i tifosi: “Ecco cosa so” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA