Notizie Milan – Continua l’interesse per Vitaliy Mykolenko

MILANO – Il Milan è ancora a caccia di un rinforzo sulle fasce! La società rossonera vorrebbe regalare a mister Pioli un esterno sinistro all’altezza, che possa dare il cambio a Theo Hernandez nel corso della prossima stagione. Nelle ultime ore, uno dei nomi più caldi sembra essere quello di Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, continua l'interesse della dirigenza milanista per il calciatore ucraino. Classe 1999, nell'ultima stagione ha totalizzato 36 presenze e 4 reti con la squadra in cui è cresciuto anche Andriy Shevchenko; sembrerebbe, quindi, il profilo adatto per il Milan. Tuttavia, i rossoneri dovranno piazzare qualche colpo in uscita prima di poterlo trattare e a lasciargli il posto potrebbe essere l'uruguayano Diego Laxalt.