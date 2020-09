Notizie Milan – Continua l’interesse per Rodrigo De Paul

MILANO – Continuano le ricerche del Milan per il centrocampo! I rossoneri, dopo aver concluso i colpi Tonali e Brahim Diaz, sembrano non essere sazi e, oltre a Bakayoko, avrebbero messo nel mirino anche altri giocatori, seguiti da tempo.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, la società milanista continua ad essere interessata a Rodrigo De Paul; il nome del centrocampista argentino è stato accostato ai rossoneri tempo fa e, nelle ultime ore, sarebbe tornato in voga dalle parti di Milanello. Sul giocatore dell’Udinese, però, c’è l’interesse anche di altri club di Serie A, specialmente di Fiorentina e Napoli; attenzione anche alle sirene inglesi provenienti da Leeds, dove Marcelo Bielsa sarebbe pronto ad accogliere a braccia aperte il suo connazionale. In attesa di ulteriori sviluppi, il Milan continua a muoversi per portare a buon fine un altro colpo di mercato.