Notizie Milan – Chi al posto di Ante Rebic nel Derby?

MILANO – Leao, Brahim Diaz o Saelemaekers. Queste sono le soluzioni a cui sta pensando Stefano Pioli in caso di assenza di Ante Rebic nel Derby. Il croato, del Milan, infatti è ancora alle prese con il problema al braccio che lo ha fermato nell’ultimo periodo. L’allenatore rossonero sta studiando la migliore soluzione contro l’Inter di Antonio Conte. Davanti ci sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è tornato ad allenarsi a Milanello ed è in grande forma, guiderà lui l’attacco del Milan nella stracittadina. Sicuri di un posto alle sue palle, Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo. Il dubbio è sulla fscia sinistra per quanto riguarda il reparto avanzato. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune pesantissime novità di mercato in casa rossonera. C’è un grandissimo pericolo, i tifosi tremano: ecco cosa potrebbe succedere a breve! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA