Notizie Milan – C’è un nuovo obiettivo numero uno, assalto a gennaio

MILANO – Il Corriere della Sera, ha riportato le ultime indiscrezioni di mercato sul Milan. Secondo il quotidiano ieri sera i rossonero hanno osservato da vicino Ajer, vecchio obiettivo del Diavolo. Il difensore norvegese ha convinto, tanto da essere balzato in cima alle preferenze della dirigenza e a gennaio è previsto un nuovo assalto per portare il centrale a Milanello. Potrebbe essere lui quindi il rinforzo in difesa del Milan nella sessione invernale. Tassello che Pioli avrebbe richiesto alla dirigenza per rendere ancora più competitivi i rossoneri. C’è da capire però se il Celtic abbasserà le sue pretese per Ajer.