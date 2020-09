Notizie Milan – Caressa: “Senza Ibra si va verso il cambio di modulo”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Fabio Caressa sulle frequenze di Sky Sport ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto:

“Tonali non è quel giocatore, ancora, che riesce a prendere per meno la squadra. Non lo ha fatto con il Brescia l’anno scorso la vedo difficile che ci riesca con il Milan. Comunque resta un calciatore fortissimo, ha delle caratteristiche importanti, come gli inserimenti e la tenacia. Credo che quando il Milan avrà tutti a disposizione si cambierà modulo, andando sul 4-3-3. Vice Ibra? Non è in rosa attualmente, senza lo svedese cambia il modo di giocare dei rossoneri, compreso anche il modulo“.