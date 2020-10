Notizie Milan – Calhanoglu sul taccuino di tre squadre

MILANO – Hakan Calhanoglu il grande protagonista di questo inizio di stagione rossonera. Il turco infatti si è reso protagonista di grandi prestazioni e si è caricato sulle spalle la squadra, vista l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il numero dieci però ha attirato l’attenzione anche di grandi club, come Juventus e Atletico Madrid. Una situazione che avevamo già riportato, dato che le due squadre sono attirate dalla possibilità di prendere il giocatore a parametro zero, in estate. Le pretendenti per Calhanoglu attualmente sono aumentate, anche il Napoli, infatti, ha messo il trequartista nel mirino.