Notizie Milan – Calhanoglu sempre più top player, ma il nuovo accordo…

MILANO – Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Il turco ha il contratto in scadenza nel 2021 con la società rossonera, ma su questo fronte è tutto fermo. Il rischio per il Diavolo è la possibile partenza del numero dieci in estate, a parametro zero. L’entourage del calciatore ha chiesto un cospicuo aumento di stipendio al club meneghino, viste le prestazioni del giocatore e l’interesse da parte di squadre italiane e straniere nei suoi confronti. Juventus, Napoli, Atletico Madrid, oltre ai club delle Bundesliga, hanno già messo gli occhi su Calhanoglu. Il Milan quindi dovrà affrettare i tempi per un nuovo accordo.