Notizie Milan – Calhanoglu prova a stringere i denti

MILANO – Calhanoglu sì o Calhanoglu no. Questo è il dubbio del Milan in vita della gara di lunedì sera contro la Roma a San Siro. Il turco è ancora fermo per un infortunio alla gamba e sta provando a recuperare. Stefano Pioli in conferenza non ha chiuso ad un suo possibile impegno, ma non ha usato parola ottimistiche , facendo pensare che il calciatore non ci sarà contro i giallorossi. Sky Sport ha riportato le ultime novità proprio sul numero dieci rossonero. Emanuele Baiocchini ha infatti spiegato come il giocatore stia cercando di stringere i denti e che il grande lavoro fatto in questi ultimi giorni a Milanello possa portarlo anche ad essere convocato contro la Roma. In tanto Calhanoglu continua a lavorare.