Notizie Milan – Brahim Diaz, il riscatto resta incerto

MILANO – Resta incerto il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo infatti è arrivato al Milan quest’estate, dal Real Madrid, con la formula del prestito secco. Lo spagnolo ha convinto tutti in pochissimo, tanto che si parla già di riscatto. Proprio dalla penisola iberica però arrivano nuove notizie sul suo futuro, i Blancos infatti sanno osservando la crescita del ragazzo in Italia e il suo valore è in continua crescita. Se fino a poco tempo il suo cartellino veniva valutato intorno ai 25 milioni di euro, ora i rossoneri dovranno investire almeno 30 milioni di euro. Cifra molto alta, che potrebbe bloccare il Diavolo nell’immediato. In ogni caso a fine stagione Milan e Real Madrid s’incontreranno per parlare del ragazzo.

