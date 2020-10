Notizie Milan – Brahim Diaz, il Real Madrid fissa il prezzo

MILANO – E’ arrivato in estate, dal Real Madrid, in prestito secco, ma Brahim Diaz ha già convinto tutti. In primis la dirigenza del Milan che aveva creduto in lui fin da subito, adesso le sue prestazioni hanno convinto i rossoneri, che vorrebbero trattenerlo oltre il periodo del prestito. Secondo quanto riporta Tuttosport, la squadra spagnola avrebbe fissato il prezzo del cartellino del calciatore: 25 milioni di euro. A breve sono previsti incontri e contatti tra le due società, il Milan proverà ad acquistare Brahim Diaz a titolo definitivo.