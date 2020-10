Notizie Milan – Balotelli: “Questione di settimane e firmo”

MILANO – Mario Balotelli è ancora senza squadra, dopo la sua avventura al Brescia. La punta infatti è sulla lista svincolati, ma durate l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha parlato del suo futuro al fratello Enock: “E’ questione di settimane e firmo con una nuova squadra, non preoccuparti”. Sulle tracce dell’ex Milan ci sono, il Genoa in Italia, il Fenarbahce in Turchia, il Cluj in Romania, l’ Aris Salonicco squadra greca, il Flamengo in Brasile e i Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti.