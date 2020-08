Notizie Milan, Aurier rifiuta un’offerta del Wolverhampton

Notizie Milan – Aurier rifiuta il Wolverhampton

MILANO – Altre notizie interessanti giungono dall’Inghilterra! Il Milan rimane in attesa con le orecchie ben tese, pronto a muoversi per affondare il colpo di mercato e regalare nuove forze a mister Pioli. Da tempo la società rossonera è sulle tracce di Serge Aurier del Tottenham e sta monitorando la situazione per tentare di acquistare il giocatore.

Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il terzino ivoriano avrebbe rifiutato un’offerta del Wolverhampton. Anche i Wolves, dunque, sarebbero stati interessati all’acquisto del calciatore e avrebbero addirittura avviato una trattativa. La risposta negativa di Aurier, tuttavia, potrebbe aprire nuovi scenari e portare il Milan ad entrare nel vivo della trattativa per portare il giocatore in rossonero. In attesa di ulteriori sviluppi, la società continua ad osservare la situazione.