Notizie Milan – Ante Rebic salta anche la gara con la Roma

MILANO – Ante Rebic dovrebbe sventolare ancora una volta bandiera bianca. Il rientro del croato era previsto contro il Celtic, in Europa League, ma non è stato convocato da Pioli. Il dolore al gomito c'è ancora. L'esterno difficilmente sarà a disposizione contro la Roma, in campionato. Il Milan dovrebbe quindi affidarsi a uno tra Brahim Diaz e Rafael Leao sulla fascia sinistra. Sia in Europa a Glasgow, sia in campionato contro i giallorossi. All'inizio della prossima settimana sarà fatto un nuovo punto della situazione per capire quando potrà tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.