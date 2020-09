Notizie Milan – Annullata l’amichevole con il Chievo Verona

MILANO – Adesso è ufficiale, l’amichevole tra Milan e Chievo Verona è stata annullata. La causa è da imputare alle positività al Covid-19, tra le fila della squadra veneta. L’ultimo test precampionato però si disputerà contro il Brescia, sabato 12 settembre, sui campi di Milanello. Poi sarà tempo di pensare al primo incontro ufficiale della stagione2020-21, nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Gara prevista per il prossimo 17 settembre alle ore 20:00. Match importantissimo per il futuro europeo del Milan, ovviamente i rossoneri vogliono centrare la qualificazione ai gironi della competizione europea. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Offerta in arrivo: ora il super colpo può sbloccarsi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA