Notizie Milan – Anche il Napoli sulle tracce di Marcos Senesi

MILANO – Un’altra sfida di mercato per il Milan! I rossoneri in questi giorni sono alla ricerca di un innesto sulla fascia sinistra, per regalare a mister Pioli un’alternativa valida a Theo Hernandez. Tra i vari nomi accostati ai diavoli è spuntato anche quello di Marcos Senesi del Feyenord.

Tuttavia, nelle ultime ore, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sembra che anche il Napoli si sia messo sulle tracce del giovane argentino. Il club partenopeo si sarebbe quindi inserito nella corsa al giocatore e potrebbe fare un’altro sgambetto al club rossonero, dopo aver quasi acquistato anche Szoboszlai. Potrebbe, dunque, profilarsi una nuova sfida di mercato per il Milan.