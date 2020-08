Notizie Milan, anche il Machester United interessato a Tonali

Notizie Milan – Manchester United interessato a Tonali

MILANO – La corsa per arrivare a Sandro Tonali si fa sempre più intrigante. Negli ultimi giorni, il derby di mercato tra Milan e Inter per l’acquisto del giovane centrocampista del Brescia, i rossoneri sembravano essere passati in vantaggio: infatti, la dirigenza milanista starebbe provando a far leva sulla volontà del giocatore di conoscere al più presto la sua futura destinazione, sfruttando i continui rinvii nerazzurri. Nell’eterna sfida milanese, però, si inserisce anche un altro contendente, proveniente dalla Gran Bretagna.

Infatti, secondo quanto riportato da thesportreview.com, nelle ultime ore il Manchester United avrebbe manifestato il suo interesse per il giovane giocatore italiano: i Red Devils potrebbero entrare inaspettatamente nella trattiva e fare uno sgambetto ai due club milanesi. Stando sempre a quanto detto dal sito britannico, la squadra di Solskjær sarebbe disposta ad offrire intorno alle 32 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni di Tonali. Un ostacolo in più per il Milan, che sembrava veramente decisa ad affondare il colpo per il giovane centrocampista.