Notizie Milan – Anche il Bologna pensa a Nahuel Bustos

MILANO – La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Nahuel Bustos, attaccante del Talleres. Il calciatore è stato accostato a più riprese al Milan e dall’Argentina era arrivata un’indiscrezione di un’offerta rossonera da 10 milioni di euro per la punta. Il calciatore adesso sembra essere corteggiato da un altro club di Serie A: il Bologna, come riportato dalla Rosea. L’argentino però può contare diversi estimatori in giro per l’Europa. Oltre al Milan e ai rossoblù, piace alla Roma e alla squadra russa del Krasnodar. L’arrivo di Bustos a Milanello però per il momento è stato congelato dato che il mercato in entrata per il reparto avanzato sembra essere chiuso, a meno che non esca Paquetà.