Notizie Milan – Alla ricerca del vice di Donnarumma

MILAN – Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato! Al centro degli interessi della dirigenza c’è certamente il centrocampo, con la trattativa per Bakayoko già avviata da tempo, e l’attacco, con i nomi di Chiesa e Jovic molto caldi. Nelle ultime ore, però, si stanno cercando degli innesti anche per la difesa e la porta.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la società rossonera sarebbe alla ricerca del vice di Donnarumma, soprattutto dopo la partenza di Pepe Reina, ceduto alla Lazio. I nomi più interessanti, per il momento, sembrano essere quelli di Norberto Neto, Antonio Mirante e Asmir Begovic. Il brasiliano, in caso di acquisto, tornerebbe in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina e Juve, dalla Spagna, mentre l’italiano è un giocatore di proprietà della Roma. Per quanto riguarda il gigante bosniaco, invece, sarebbe un eventuale ritorno al Milan, dopo il prestito di questa stagione. In attesa di ulteriori aggiornamenti, i rossoneri continuano a muoversi per piazzare un altro colpo di mercato. Ma attenzione perché, in queste ultime ore, sono arrivate anche altre grosse notizie di mercato in casa rossonera. Gianluca Di Marzio gela i tifosi: “Ecco cosa so” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA