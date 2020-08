Notizie Milan – Al Brescia una percentuale sulla futura vendita di Tonali

MILANO – Continua la trattativa per portare Sandro Tonali in rossonero! Nelle ultime ore, il Milan sembra essersi fatto sotto sul serio per soffiare all’Inter il giovane centrocampista del Brescia, considerato una delle migliori promesse del calcio italiano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nell’offerta che i rossoneri hanno presentato per l’acquisto del calciatore sarebbe presente anche una clausola, che ha aiutato nel sorpasso sui cugini: si tratta di una percentuale da versare nelle casse delle Rondinelle in caso di futura vendita del ragazzo. Dunque, se il Milan in futuro decidesse di vendere Tonali, dovrà dare al Brescia circa il 15% di quanto incasserà. I rossoneri sembrano fare veramente sul serio per la giovane promessa del calcio italiano.