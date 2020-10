Notizie Milan – Adesso il recupero di Romagnoli è indispensabile

MILANO – La nuova positività al Coronavirus in casa Milan, quella di Matteo Gabbia, complica i piani di Stefano Pioli in vista del prossimo impegno in campionato dei rossoneri, il Derby. La partita con l’Inter è già importantissima, dato che il Diavolo si presenta alla sfida a punteggio pieno, con i nerazzurri che inseguono a due lunghezze di distanza. Ora con Gabbia indisponibile, fino al doppio tampone negativo, il recupero di Romagnoli diventa indispensabile, perché in difesa adesso c’è solo Kjaer. Duarte infatti è ancora fermo sempre per il Covid-19. Musacchio sta recuperando dall’infortunio che gli ha fatto perdere il finale della passata stagione e che lo ha costretto all’operazione chirurgica. Romagnoli ha ripreso ad allenarsi a Milanello. Ma adesso potrebbero sorgere dei rimpianti sul mercato, quando si è deciso di non affondare per un nuovo centrale.