News Milan, mercato: il prossimo colpo? Può arrivare dal Real Madrid!

News Milan, mercato: possibile colpo dal Real Madrid

MILAN NEWS – Pioli ha bisogno di un altro difensore centrale. Non solo in occasione del derby. Duarte, Gabbia e Conti sono out. Il capitano Alessio Romagnoli è appena stato recuperato dopo un fastidioso problema al polpaccio. Tutt’ora non è al 100%. Kjaer c’è. L’allenatore rossonero si ritroverà a giocare il tanto atteso derby con il pacchetto difensivo decimato. Dall’alto il messaggio è stato recepito. Le ricerche sono cominciate, anzi, non sono mai terminate. Massara e Maldini avevano intenzione di chiudere il colpo già nella sessione estiva.

Il tecnico ha chiesto un piccolo sforzo alla dirigenza per la prossima sessione di mercato. Un altro difensore centrale per evitare che questo scenario possa ripetersi in futuro. Per un motivo o per un altro, però, l’operazione è saltata. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, i dirigenti rossoneri continuano a monitorare la situazione legata al difensore del Real Madrid Nacho Fernández. Lo spagnolo è in scadenza. Il contratto lo tiene legato ai Blancos fino al 2022 ma le strade delle due compagini potrebbero separarsi molto prima. I rossoneri potrebbero provarci seriamente, ma c’è un ostacolo.

La difficoltà principale è la concorrenza. Il centrale spagnolo ha più volte espresso tutto il suo gradimento per la Serie A. La notizia è giunta anche alle orecchie del Napoli e della Roma che analizzano la situazione da lontano, in silenzio e in punta di piedi. I rossoneri, però, questa volta non hanno intenzione di farsi trovare impreparati. Pioli ha richiesto un difensore centrale ed è molto probabile che la sua dirigenza lo accontenterà. Per questo motivo sul taccuino di Maldini ci sarebbero anche molti altri nomi per il colpo in difesa.