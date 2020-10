News Milan – Ultim’ora, si accende una speranza: Pioli incrocia le dita!

News Milan, c’è una grossa speranza: Pioli spera

MILAN NEWS – I rossoneri sono pronti a continuare la scalata verso la gloria. Il Milan è l’unica squadra in tutta Europa ad essere imbattuta dal post lockdown. 21 partite: 17 vittorie e 4 pareggi. Pioli ha plasmato con le sue stesse mani una squadra forte, compatta, solida e soprattutto vincente. Dopo aver portato a casa i primi tre punti in Europa League contro il Celtic, il Milan si ritrova ad affrontare un’altra partita “scomoda” contro la Roma. Anche Fonseca sembra aver trovato la quadra. Pioli però potrebbe avere un asso nella manica. Mentre i giallorossi hanno qualche problema difensivo.

Il tecnico portoghese dovrà infatti fare a meno della sua difesa titolare (Mancini è risultato positivo al Covid e Smalling sembrerebbe essere vicino al forfait) ma il resto della squadra è a sua completa disposizione. Mentre Pioli dovrà fare a meno di Rebic. Il centravanti croato è ancora alle prese con l’infortunio al gomito. L’unica cosa certa è che non sarà un match dall’esito scontato. Il tecnico emiliano però ha una grossa speranza in più e spera di ricevere delle belle notizie in merito nelle prossime ore.

Sorprendentemente, Çalhanoğlu potrebbe essere convocato. La visita di controllo ufficializzerà la presenza o meno del numero 10 rossonero. L'inizio di stagione del turco è stato scoppiettante. L'intesa con Ibrahimović ormai è un fattore quasi imprescindibile per il Milan. Dal canto suo, Brahim Díaz è stato bravo a non far rimpiangere l'assenza del turco contro il Celtic. Calhanoglu è stato fermato da una distorsione alla caviglia. Probabilmente sarà convocato ma difficilmente sarà schierato in campo dal primo minuto. Oggi ci sarà un nuovo controllo che ci darà ancor più chiarezza sulle sue condizioni fisiche.