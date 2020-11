News Milan – Su Twitter l’annuncio: Sfida con la Roma per un crac della Serie A!

News Milan – Sfida alla Roma per un crac della Serie A

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In vista della prossima stagione, il Milan potrebbe apportare significativi cambiamenti al proprio pacchetto di terzini. Attualmente in organico ci sono Theo Hernandez, Calabria, Kalulu, Conti e Diogo Dalot. Tuttavia, gli ultimi due potrebbero lasciare la squadra rossonera a giugno. Conti non trova più spazio e sembra intenzionato a cambiare aria, proprio per ritrovare la titolarità che ha perso nel Milan. Dalot, invece, tornerà probabilmente al Manchester United. Stando a ciò che riferisce ESPN, il terzino portoghese, arrivato in prestito secco dal club inglese, difficilmente resterà al Milan a fine stagione. I Red Devils, infatti, non sembrano intenzionati a trattarne la cessione a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, si sta già guardando attorno, monitorando diversi profili per le corsie laterali.

Secondo ciò che riferisce il giornalista Nicholò Schira, tramite il proprio account Twitter, Maldini avrebbe puntato gli occhi su Wilfried Singo, esterno del Torino che il prossimo 25 dicembre compirà 20 anni. Approdato all’ombra della Mole lo scorso anno, ha totalizzato sinora 9 presenze (e una rete) in Serie A. L’ultima risale a domenica scorsa, contro l’Inter a San Siro, in cui è sceso in campo dal primo minuto, procurandosi anche il calcio di rigore poi trasformato da Ansaldi. Singo può giocare sia da terzino in una difesa a 4, sia da laterale a tutta fascia (come fa nel Torino) nel 3-5-2. Un giocatore molto duttile che, nonostante nasca laterale destro, si adatta benissimo anche alla corsia opposta.

L'ivoriano si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio nella squadra granata. L'attuale contratto scade il 30 giugno 2022 e il Milan ha già avviato i contatti con l'agente del calciatore. Le sirene di mercato hanno messo in allarme la dirigenza del Toro, che ora vuole provare a blindare Singo offrendogli il rinnovo sino al 2025. Tuttavia, l'interesse di un club come quello rossonero potrebbe far vacillare il giocatore, spingendolo a chiedere la cessione. Per il Torino, quindi, non sarà così semplice trovare un'intesta per il prolungamento del contratto. Inoltre, sempre stando a ciò che riporta Schira, sulle tracce di Singo ci sarebbe anche la Roma.