News Milan – Che tegola: “Lascerà il Milan, andrà subito in Premier!”

News Milan, che tegola: “È pronto a lasciare i rossoneri”

MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, è uno di quelli in scadenza nel 2021 e uno di quelli su cui si sta dibattendo negli ultimi giorni. A Casa Milan è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto. Pertanto la società ha giù iniziato a muoversi per evitare quella che sarebbe davvero una cattiva mossa di mercato. Ciò che giustamente preoccupa il tifoso rossonero oggi è il rendimento di Hakan che, viste le sue ultime prestazioni, forse sta risentendo di questo momento di incertezza sul suo futuro. Ieri, comunque, il turco ha fornito una buona prestazione: l’impegno non è mai mancato in questi anni e a lui, sopratutto con l’assenza momentanea di Ibrahimovic, sarà chiesto un salto di qualità anche nella costanza di rendimento.

I contatti tra Gordon Stipic, nuovo agente del turco, e i plenipotenziari rossoneri si sono interrotti dopo l’offerta del Milan e la risposta di Hakan. Il Milan ha ritoccato l’attuale ingaggio di 2,5 milioni. La cifra è stata portata dai 3 ai 3,5 milioni. La richiesta del numero 10 milanista, invece, sembra vicina ai 6-7 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, testata sportiva italiana con sede a Torino e tra le più diffuse nel nostro Paese, l’agente del giocatore ha infatti chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione; il club di via Aldo Rossi ne mette per ora sul piatto 3,5. Christian Falk, giornalista della Bild, durante un’intervista al podcast di Stretford Paddock, ha raccontato che Hakan Calhanoglu piace molto al Manchester United. Il giocatore turco è in scadenza di contratto con il Milan a giugno e quindi potrebbe trasferirsi in Inghilterrra a parametro zero. La dirigenza dei Red Devils sarebbe già in trattativa avanzata con gli agenti del numero 10 milanista. E l’infortunio di Ibra ha aperto un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA