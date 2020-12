Calciomercato Milan – Scelto a sorpresa il vice-Ibra: arriva per 15 milioni

Calciomercato Milan – Vice-Ibra da 15 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Ci sono più giocatori che gli osservatori stanno visionando, sottoponendo poi le relazioni a Paolo Maldini e Frederic Massara. Si guarda sia in Italia che all’estero. Al centro delle attenzioni rossonere c’è anche Gianluca Scamacca. Il prodotto del settore giovanile della Roma, compirà 22 anni il prossimo 1 gennaio. Autore di diversi gol, è uno degli attaccanti più in forma del momento. Ciò oltre ad essere uno degli azzurri più interessanti in prospettiva. Il Milan con Ibra che va verso i 40 e il giovane Colombo che ha ancora bisogno di tempo, si muove dunque per rinforza il reparto offensivo.

IL RUOLINO AD OGGI E LE SUE DICHIARAZIONI – L’ex giocatore del Psv per ora pensa al presente, a far bene con il Genoa, a fine stagione tonerà al Sassuolo, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Sino ad ora ha concretizzato 2 gol e 1 assist in 5 partite. A questi numeri vanno aggiunti quelli in Coppa Italia: 4 reti in 2 match. Queste in particolar modo, le parole che rilasciò a proposto dell’interesse mostrato dal Milan nei suoi confronti: “Le voci che mi riguardano è normale che facciano piacere, perché significa che gli addetti ai lavori apprezzano quanto sto facendo. Sono però concentratissimo sull’Ascoli e sull’obiettivo che dobbiamo raggiungere”.

LE PROSSIME MOSSE DI MALDINI – Insomma, il Milan segue con molta attenzione le prestazioni di Gianluca Scamacca, autentica rivelazione del Genoa in questo avvio di stagione. A maggior ragione, ogni fattore, da quello economico a quello anagrafico, rientra nei parametri dettati dal fondo Elliott per le future campagne acquisti dei rossoneri. Giovane, talento, basso costo e basso ingaggio ed una grande prospettiva. Ora la palla passa a Maldini che dovrà essere abile a far saltar il banco prima e anticipare l’agguerrita concorrenza. E Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA