News Milan – Sorpresa nella notte: affare (praticamente) fatto!

News Milan – Affare a un passo dalla chiusura

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sono ore caldissime in casa Milan, sia sul fronte campo che sul tema mercato. Il campo torna d’attualità visto che nel weekend si giocherà un big match come quello del San Paolo contro il Napoli. Domenica i rossoneri sono chiamati a un test importante per mantenere il primato e avanzare la candidatura per un posto in Champions. La società però è anche al lavoro sul fronte mercato, e proprio in serata arrivano novità importanti. Il Milan infatti sarebbe sempre più vicino al rinnovo di Gigio Donnarumma. I rossoneri stanno trattando con Mino Raiola, agente del portierone milanista che vuole il rinnovo a cifre molto alte. Il Milan è disposto a ritoccare ulteriormente l’ingaggio, avvicinando il suo stipendio a quello che attualmente percepisce Ibra. Donnarumma però vuole giocare la Champions, e Raiola chiede una clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione in Champions. Il Milan è d’accordo, ma i 35 milioni richiesti dall’agente di Gigio sono pochi. Si tratterà nelle prossime ore, ma una cosa è certa. Il rinnovo di Donnarumma è sempre più vicino. E mentre si finalizza il rinnovo di Gigio, Maldini prepara un clamoroso mercato di gennaio. Ecco i grandi colpi, con il budget di Elliott, per un Milan da Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA