News Milan – Rottura (quasi) totale: Maldini lo cede già a gennaio!

News Milan – Rottura quasi totale in casa rossonera

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, è uno di quelli in scadenza nel 2021 e uno di quelli su cui si sta dibattendo negli ultimi giorni. A Casa Milan è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto. Pertanto la società ha giù iniziato a muoversi per evitare quella che sarebbe davvero una cattiva mossa di mercato. Ciò che giustamente preoccupa il tifoso rossonero oggi è il rendimento di Hakan che, viste le sue ultime prestazioni, forse sta risentendo di questo momento di incertezza sul suo futuro.

I contatti tra Gordon Stipic, nuovo agente del turco, e i plenipotenziari rossoneri si sono interrotti dopo l’offerta del Milan e la risposta di Hakan. Il Milan ha ritoccato l’attuale ingaggio di 2,5 milioni. La cifra è stata portata dai 3 ai 3,5 milioni. La richiesta del numero 10 milanista, invece, sembra vicina ai 6-7 milioni di euro. Insomma, si tratta della cifra che oggi guadagna Ibrahimovic. Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, si è così espresso in un editoriale per TMW sul futuro del turco e sulle prossime mosse del Milan:

“Il Milan e Calhanoglu sono sempre più lontani. La trattativa per il rinnovo del contratto si sta arenando anche perché tra la richiesta e l’offerta le distanze sono importanti. Il centrocampista rossonero attualmente guadagna sui 2,5 milioni di euro e vorrebbe arrivare al doppio. Il Milan al massimo potrebbe spingersi sui 3,5 milioni di euro. C’è da capire ora la strategia della società perché se le cose dovessero restare così magari potrebbe già essere valutata una cessione nel mercato di gennaio. Maldini e Massara cominciano a guardarsi intorno per il futuro. Szoboszlai resta una prima scelta ma la valutazione è molto alta.” Maldini però non si farà trovare pronto in caso di addio di Calha, sono pronti già quattro grandi trequartisti da prendere subito a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA