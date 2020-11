Calciomercato Milan – Ibra ko: “Maldini punta tre bomber a gennaio!”

Calciomercato Milan – Ibra ko, Maldini punta tre bomber

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’infortunio muscolare di Zlatan Ibrahimovic è una sfida importante per il Milan. L’assenza dello svedese metterà sotto esame la squadra di Pioli, che dovrà dimostrare di saper vincere anche senza il fenomeno di Malmo. Al momento le rotazioni a disposizione del tecnico rossonero sono ridotte, con il giovane Colombo che è l’unico centravanti di ruolo dietro Ibra. Se il Milan vuole puntare alla Champions sa di aver bisogno di un’alternativa più importante lì davanti alle spalle di Zlatan. Per questo motivo Maldini è già al lavoro per gennaio, con tre bomber finiti nel mirino del direttore tecnico rossonero. >>>VAI ALLA LISTA<<<