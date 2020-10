Calciomercato Milan, la bomba: Maldini punta Icardi? Ecco cosa sappiamo

Calciomercato Milan, bomba Icardi: una voce da fantascienza

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Pioli ha bisogno di una punta. Non in questo momento. Neanche a gennaio. Non c’è fretta. Maldini e Massara, però, non possono permettersi di guardare solo al presente. I dirigenti rossoneri stanno già studiando quale sarà il prossimo colpo di calciomercato e in Francia circolano voci che hanno del fantascientifico. Il mercato però è pazzo e ormai non si può dare più nulla per scontato.

Massara e Maldini fanno affidamento su Rebic ma le garanzie che anche Ibrahimovic rimarrà in rossonero anche l’anno prossimo non sono altrettanto scontate. La caccia al nuovo possibile sostituito del numero 21 è cominciata. La ricerca avrebbe condotto i due dirigenti in Francia dove il PSG si è dimostrato molto “accogliente”. Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it infatti, “è spuntato clamorosamente il nome di Mauro Icardi per l’attacco del 2021/22”. […] Possibile che la quadra, con il ds dei parigini Leonardo, si trovi sulla base di uno scambio con Bennacer. […] La punta del Psg erediterebbe l’ingaggio di Ibrahimovic, da 7 milioni di euro, più bonus che porterebbero Icardi a percepire i 10 milioni di euro annui richiesti”. Un’ipotesi folle, anche se già nei mesi scorsi il nome di Icardi era spuntato in orbita rossonera. Ma cosa c’è di vero?

Difficile dirlo ora. Almeno da quanto ne sappiamo noi, al momento si tratta solo di una suggestione e nulla più. Una voce quasi da fantascienza insomma, che però bisogna tenere d'occhio in prospettiva futura, soprattutto se il Milan dovesse tornare finalmente in Champions League. Inoltre l'erede di Ibrahimovic non potrà essere uno qualsiasi, servirà un nome top. Non è un segreto che Icardi (come anche Wanda Nara) tornerebbe di corsa a Milano, ma per farlo ormai ci sarebbe solo una soluzione e una squadra disponibile ad accoglierlo. Intanto ci limitiamo a registrare questa indiscrezione clamorosa: più avanti ne sapremo certamente di più.